Под Казанью выделили 5 гектар земли под строительство нового кладбища

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-07T13:09:06+03:00

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Кабинет министров Татарстана выделил чуть более 5 гектар в Лаишевском районе под строительство нового кладбища. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики. Документ подписан исполняющим обязанности премьер-министра региона Рустамом Нигматуллиным.

- Перевести земельный участок <…>, находящийся в государственной собственности, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях размещения объекта ритуальной деятельности, — гласит текст постановления.

ИСТОЧНИК KP.RU