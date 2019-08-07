Татарстанца будут судить за то, что он в магазине предложил подростку сняться в порно

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-07T12:40:23+03:00

Мужчина свою вину признал, но лишь частично

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55-летний житель Зеленодольского района Татарстана обвиняется по двум уголовным статьям: «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» и «покушение на использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

По версии следствия, сначала в январе этого года мужчина через интернет-приложение занимался распространением порно. А уже в феврале, находясь в одном из магазинов на улице проточная в Казани, предложил 15-летнему подростку поучаствовать в фото-, кино-, видеосъемке порнографических материалов.

После того, как мальчик рассказал об этом предложении взрослым, те обратились в полицию, и мужчина был задержан.

- Свою вину он признал, но частично. Мужчина помещен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU