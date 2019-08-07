Татарстанца за килограмм наркотиков отправили в колонию на 9,5 лет
25-летний житель Нижнекамска Р. Нигматзянов попался во время перевозки крупной партии синтетических наркотиков. 29 июня 2018 года его остановили на дороге сотрудники ФСБ Татарстана. Молодой человек в этот момент передвигался на своей личной машине по автодороге в Верхнеуслонском районе республики.
Во время досмотра его автомобиля обнаружили сверток, в котором оказалась крупная партия наркотиков - один килограмм "синтетики".
Уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств" рассматривали в Верхнеуслонском районном суде Татарстана. В итоге молодого человека приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе ФСБ Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU