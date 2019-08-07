В Марий Эл планируют сократить время продажи спиртного
В силу новые правила вступят в ноябре-декабре текущего года
Данная мера должна снизить объемы потребления алкоголя и усилить профилактику алкоголизма среди населенияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Марий Эл подготовили проект закона, ограничивающего время продажи алкоголя в республике. Так, спиртные напитки нельзя будет продавать с 22.00 до 11.00. В силу новые правила вступят в ноябре-декабре текущего года, сообщает Минпромторг региона.
Делается это с целью снизить потребления спиртного и ради профилактики алкоголизма среди населения.
Поправка будет распространяться на юридические и физические лица, а также на индивидуальных предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU