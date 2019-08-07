В Марий Эл планируют сократить время продажи спиртного

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-07T13:44:50+03:00

В силу новые правила вступят в ноябре-декабре текущего года

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В Марий Эл подготовили проект закона, ограничивающего время продажи алкоголя в республике. Так, спиртные напитки нельзя будет продавать с 22.00 до 11.00. В силу новые правила вступят в ноябре-декабре текущего года, сообщает Минпромторг региона.

Делается это с целью снизить потребления спиртного и ради профилактики алкоголизма среди населения.

Поправка будет распространяться на юридические и физические лица, а также на индивидуальных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU