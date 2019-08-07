2019-08-07T19:44:28+03:00
Общество

В Чувашии число заразившихся ВИЧ выросло на 2,3%

Сейчас с таким диагнозом в республике проживает 2 368 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Большая часть этих людей проживают в Канаше, Новочебоксарске, Марпосадском, Козловском и Канашском районахБольшая часть этих людей проживают в Канаше, Новочебоксарске, Марпосадском, Козловском и Канашском районахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В первой половине 2019 года в Чувашии зарегистрировано 165 новых ВИЧ-инфицированных граждан. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Такие цифры называет республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Известно, что сейчас в регионе проживает порядка 2 386 человек с диагнозом ВИЧ и СПИД. Из них 2 206 состоят на диспансерном учете. Большая часть этих людей проживают в Канаше, Новочебоксарске, Марпосадском, Козловском и Канашском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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