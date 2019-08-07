8 августа жителей шести районов Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-07T11:43:30+03:00

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Так, с 8.00 до 17.00 без света оставят Вахитовский район по адресам: ул.Большая Красная, 14, ул.Карла Маркса, 8, 13, ул.Миславского, 17, ул.Татарстан, 58.

А с 8.00 до 20.00 обесточат дома №52 и №60 на улице Калинина.

На это же время электричества не будет в Кировском районе: ул.40 лет Октября, 18, 20, 22, Горьковское шоссе, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, ул.Деловая, 18, 20, ул.Маршрутная, 6/10, ул.Можайского, 3, 5, 10, 11, 12, ул.Телецентра, 4, 12, 13, 14, 15, 17, ул.Сабан, 1, 3, 5, 7, 7а, ул.Юбилейная 9, 11.

Так же - с 8.00 до 20.00, его отключат и в Московском районе по адресам: ул.Волгоградская, 6, 10, 12, 43, 43а, ул.Восстания, 43, ул.Тунакова, 39, 41а, 43, 45а, 47, 47а, 49/41.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 света не будет в домах Ново-Савиновского района: ул.Гагарина, 20, 20а, 22, пр.Ибрагимова, 11, 13, 15, 17, 19, ул.Чистопольская ,41, 43а, 46а, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 63а.

На это же время без него оставят Приволжский район, а именно дома №№147, 147а, 147б, 149, 151,153, 155, 157, 161 на улице Авангардная, а также по адресам: ул.Даурская, 10, ул.Завойского, 4, 6, Оренбургский тракт, 2, и в частном секторе поселка Борисково на улицах 2-я Землемерная, 2-я Прибрежная, Глазунова, Горийская, Задорожная, Запорожская, Землемерная, Десятидворная, Левоприбрежная, Локомотивная, Люблинская, Пожарная, Семидворная, Тихорецкая, Техническая, Цветочная.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в домах частного сектора поселка Матур на улицах Дубравная, Затлы, переулок Уютный. Кроме того, поселка Мирный на улицах 4-я Рубежная, Рубежная и переулок 2-й Рубежный.

А также с 8.00 до 18.00 свет пропадет в Советском районе в доме №61 на улице Агрызская, в поселке Дербышки по адресам: ул.Начальная, 2, 4, 6, 9/10, 12а, ул.Советская, 4, 6, 8, 12, 14а, ул.Стадионная, 2, 5, 5а, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU