В Татарстане байкер на встречке врезался в КАМАЗ и погиб

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-07T10:59:20+03:00

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6 августа в 9.00 в деревне Евлеево Тукаевского района Татарстана 53-летний мотоциклист, не имеющий водительских прав, решил прокатиться. Вот только он превысил скорость и как следствие не справился с управлением и вылетел на встречку. Где байкер влетел под колеса КАМАЗа.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

- На момент аварии он не одел шлем, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU