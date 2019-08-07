В Татарстане байкер на встречке врезался в КАМАЗ и погиб
Мотоциклист не имел водительских прав
Погибший не надел шлем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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6 августа в 9.00 в деревне Евлеево Тукаевского района Татарстана 53-летний мотоциклист, не имеющий водительских прав, решил прокатиться. Вот только он превысил скорость и как следствие не справился с управлением и вылетел на встречку. Где байкер влетел под колеса КАМАЗа.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.
- На момент аварии он не одел шлем, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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