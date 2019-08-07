Курбан-байрам-2019 в Набережных Челнах: во время праздника пройдет халяль-ярмарка

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-07T10:52:27+03:00

В Казани же сделают все для семьи

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В воскресенье, 11 августа, в Татарстане пройдут десятки мероприятий в рамках празднования Курбан-байрам-2019. Они начнутся в мечетях республики после восхода солнца.

В частности, жители и гости Набережных Челнов смогут побывать на халяль-ярамке, которая пройдет при Халяль-Центре.

Жителей Казани же в этот день ждут в парке имени Горького. Там состоится общегородской семейный праздник «Курбан-фест: дари тепло!». А на улице Бигиева, у мечети «Нур-эль-Ислам» пройдет детский праздник.

В 10.00 в парке «Маленький принц» (Дербышки) будет организован концерт со спектаклем, трогательный зоопарк и зона для самых маленьких. Еще один семейный праздник состоится в 17.00 в мечети «Гаиля».

Кроме того, 11 августа на улице Серова в Казани, в мечети «Ярдэм», пройдут благотворительные обеды для прихожан и всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU