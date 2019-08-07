В Татарстане в аварии двух отечественных легковушек пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-07T10:21:06+03:00

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Авария с участием двух отечественных легковушек - ВАЗ-2112 и "Лады Ларгус" произошла рано утром в среду, 7 августа, в 3.30 на 271 километр автодороги Казань-Оренбург в Альметьевском районе республики. По предварительным данным, 35-летний водитель "двенадцатой", лишенный водительских прав, грубо нарушил ПДД - он на скорости выехал на встречку и протаранил другой автомобиль. В результате этого "Лада Ларгус" перевернулась на крышу и пассажиров, получивших травмы, вызволяли из искореженного салона очевидцы. Все произошло неподалеку от села Нижняя Мактама.

"Лада Ларгус" перевернулась после ДТПФото: Из материалов пресс-службы

В результате столкновения пострадали семь человек - оба водителя и четыре пассажиров "Лады Ларгус". В больнице вскоре скончался предполагаемый виновник ДТП. У него взяли кровь на проверку, в каком состоянии он сел за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU