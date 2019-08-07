В Казани столкнулись две иномарки, пострадали пенсионерка и 6-летний ребенок

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-07T09:05:33+03:00

С места аварии в больницу увезли двух пассажиров Фото: Из материалов пресс-службы

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Авария с участием двух легковушек произошла 6 августа в 8.03 на улице Максимова в Авиастроительном районе столицы республики. По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель иномарки "Шевроле Авео" при повороте налево на зеленый сигнал светофора грубо нарушила ПДД. Она не пропустила другую иномарку - "Шероле Спарк", которой управляла 29-летняя женщина-водитель.

- В результате столкновения пострадали пассажиры "Шевроле Авео", - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - 74-летняя пенсионерка и шестилетний пассажир автомобиля "Шевроле Спарк" травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU