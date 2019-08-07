2019-08-07T08:34:06+03:00
Звезды

В Чебоксарах на старой трубе котельной появилась гигантская ящерица

Арт-объект создан по просьбе заводчан
Лика ИСАЕВА
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Вот такая ящерица ползет по трубе котельнойВот такая ящерица ползет по трубе котельнойФото: соцсети
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Удивительный арт-объект появился на старой трубе котельной в районе индустриального парка на улице Мичмана Павлова в Чебоксарах. По трубе вверх ползет гигантская зеленая ящерица, направляясь к красивой бабочке, раскинувшей крылья.

Ящерица и бабочку нарисовали по просьбам сотрудников завода. Ранее там же, на территории предприятия, нарисовали большую гориллу, раскачивающуюся на турнике-ветке.

Все эти арт-объекты, по мнению горожан, радуют глаз и созданы в позитивном ключе. Они надеются, что вскоре индустриальные здания благодаря творчеству городских художников, превратятся в тропики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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