В Марий Эл назначен новый начальник Росгвардии

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-07T08:18:18+03:00

Указ о назначении на эту должность полковника полиции Геннадия Файзуллина подписал Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении начальника Росгвардии Марий Эл. Им стал полковник полиции Геннадий Файзуллин. 6 августа его уже представили личному составу ведомства.

Заместитель командующего Приволжским округом ВНГ России генерал-майор Алияр Абдуллаев во время церемонии представления отметил, что Управление Росгвардии Марий Эл имеет стабильно высокие результаты в служебно-боевой деятельности.

- Я выражаю уверенность, что личный состав будет также успешно выполнять все поставленные задачи, а Геннадий Сергеевич, опираясь на богатый опыт, будет прилагать все усилия для достижения новых высот в профессиональной деятельности, сохранении и приумножении славных традиций территориального органа, - подытожил в своем выступлении Алияр Абдуллаев.

СПРАВКА "КП"

Геннадий Файзулин родился 27 июня 1973 года. В 1995 г. окончил Марийский государственный университет, в 2004 г. окончил курсы повышения квалификации в Воронежском институте МВД России.

В органах внутренних дел служит с августа 1997 года. Начав карьеру с должности милиционера отдела вневедомственной охраны при УВД г. Йошкар-Олы в дальнейшем более 20 лет проходил службу во вневедомственной охране на различных, в том числе руководящих должностях.

С октября 2016 года был в должности заместителя начальника Росгвардии Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU