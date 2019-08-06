Сельские предприниматели Татарстана получили льготные кредиты почти на 150 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:21 2019-08-06T18:21:06+03:00

В 2018 году Общая сумма привлеченных кредитов составила 33,6 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Сделано это было в рамках программы «Предпринимательство на селе»

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Стало известно, что с начала 2019 года сельские предприниматели Татарстана получили льготных кредитов на общую сумму порядка 149,8 миллионов рублей. Сделано это было в рамках республиканской программы «Предпринимательство на селе».

При этом, подведомственный Минэкономики Татарстана Гарантийный фонд республики (создатель программы) выступил поручителем по кредитам на более 44 миллионов рублей.

Отметим, что в 2018 году фондом были выданы поручительства на сумму 1,4 миллиона рублей. Общая сумма привлеченных кредитов при этом составила 33,6 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU