Сельские предприниматели Татарстана получили льготные кредиты почти на 150 миллионов рублей
Стало известно, что с начала 2019 года сельские предприниматели Татарстана получили льготных кредитов на общую сумму порядка 149,8 миллионов рублей. Сделано это было в рамках республиканской программы «Предпринимательство на селе».
При этом, подведомственный Минэкономики Татарстана Гарантийный фонд республики (создатель программы) выступил поручителем по кредитам на более 44 миллионов рублей.
Отметим, что в 2018 году фондом были выданы поручительства на сумму 1,4 миллиона рублей. Общая сумма привлеченных кредитов при этом составила 33,6 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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