Минтимер Шаймиев и Татьяна Ларионова на 10-м Международном фестивале учителей подняли вопрос о развитии полилингвального образования

СЕГОДНЯ 19:03 2019-08-06T19:03:13+03:00

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В эти дни в Елабуге проходит 10-й Международный фестиваль школьных учителей. В понедельник, 5 августа, в открытии форума приняли участие Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев и зампред Госсовета республики, руководитель рабочей группы «Единой России» по контролю за реализацией нацпроектов Татьяна Ларионова.

Фестиваль в Елабуге собрал более 500 учителей из регионов России и из-за рубежа. Главная тема 10-го педагогического фестиваля была обозначена как «Школа перемен». Эксперты и практики объединились, чтобы обсудить те вызовы, которые стоят перед системой образования в условиях реализации национального проекта «Образование» в период бурного развития цифровых технологий: а это не только использование интернета и электронных устройств в образовании, но и реализация инклюзивного обучения, организация проектной и исследовательской деятельности школьников.

Фото: Из материалов пресс-службы

Почетный гость фестиваля – Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, поднял еще одну важную тему, касающуюся развития полилингвального пространства в образовании: в век глобализации этот вопрос приобретает особенное звучание. Во-первых, обучение языкам необходимо для сбережения народных традиций и идентичности: это чрезвычайно важный вопрос для современного Татарстана. Во-вторых, владение языками – это конкурентное преимущество для молодых кадров. Современная наука подтверждает, что дети, которые владеют более чем двумя языками, легче адаптируются к новым условиям, предлагают больше решений, у них развито абстрактное мышление.

– Я благодарю вас, уважаемые учителя, за вашу заботу о детях – а значит и о нашем будущем, – отметил Минтимер Шаймиев. – Мне очень приятно, что столь значимый фестиваль проходит именно в Елабуге – одном из красивейших городов Татарстана с богатой историей.

Фото: Из материалов пресс-службы

Минтимер Шарипович рассказал на форуме, как продвигается проект по созданию в Татарстане сети полилингвальных школ и детских садов. К 2022 году шесть таких школ должны появиться в пяти городах республики: по одной в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге и две в Казани. Обучение в них будет проходить на трех языках – татарском, русском и английском. Проект поддержали Владимир Путин и Рустам Минниханов. Первый комплекс, который строится на базе казанской школы №165, запланирован к вводу уже в 2020 году.

К дискуссии подключилась зампредседателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова. Она рассказала о той работе, которую партия ведет в части контроля за реализацией в Татарстане национальных проектов:

«В июле и августе мы вместе с рабочей группой, общественниками и жителями, провели большую серию рейдов по строительным площадкам детских садов, которые строятся в рамках нацпроекта «Демография». И хочу отметить, что у наших жителей есть большая заинтересованность в создании многоязыковой среды: во время осмотра строящихся зданий татарстанцы обращали особое внимание на кабинеты для занятий языками. Там, где такие кабинеты не предусмотрены – просили создать. Мы уже вышли с соответствующими инициативами в Минобрнауки РТ и к Минстрою РТ. Держим вопрос на контроле. Отрадно, что в конце августа одновременно в республике распахнутся двери четырех школ и тринадцати дошкольных учреждений. Это конкретные результаты реализации национальных проектов в Татарстане, которые, надеюсь, оценят жители нашей республики».

ИСТОЧНИК KP.RU