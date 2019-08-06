СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-06T16:59:13+03:00

Жертвоприношения в городе можно будет сделать на 16 специальных площадках.

Также в одной из городских мечетей пройдет благотворительный ифтар на 200 человек

Изменить размер текста: A A

Как сообщил журналистам на пресс-конференции гендиректор благотворительного фонда «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана Булат Марданов, в это воскресенье, 11 августа, на Курбан-байрам-2019 в Казани нуждающимся раздадут 5 тонн мяса.

Его разделят среди порядка 1 000 человек и 10 организациями, среди последних детдома реабилитационные центры.

Также в этот день в одной из городских мечетей пройдет благотворительный ифтар на 200 человек, а в комплексе «Туган авылым» – благотворительный обед на 250 персон.

А главной площадкой одного из самых важных мусульманских праздников станет парк им.Горького. Там в 13.00 начнется «Курбан-фест: дари тепло!». Это концерты, мастер-классы и фуд-корты. Кроме того, торжества намечены и в поселке Дербышки, парке «Маленький принц» поселка Нагорный и на территориях мечетей «Нур-эль-Ислам» (ул.Мусы Бигиева, 36) и «Гаиля» (ул.Файзи, 2).

Напомним, на Курбан-байрам-2019 с 11 по 13 августа принести жертву в Казани можно на 16 специальных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU