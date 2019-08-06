2019-08-06T17:02:51+03:00
Происшествия

Ударил соседа ножом между ног за громкий разговор в подъезде: казанца приговорили к колонии строгого режима

Как посчитали в суде, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Ранее уже судимый 39-летний житель Казани был признан виновным в нападении на соседа с ножом. Потерпевший в итоге получил тяжкий вред здоровью.

Как было доказано, ночью 30 ноября прошлого года в столице Татарстана на втором этаже подъезда одного из домов на улице Тунакова осужденный затеял ссору со своим соседом. Причиной конфликта стало то, что последний громко разговаривал со своими друзьями.

За это мужчина и поплатился. «Борец за тишину» ударил его кухонным ножом между ног. Именно это ранение в итоге и признали, как нанесшее тяжкий вред здоровью потерпевшего.

- Напавший свою вину полностью признал. В итоге суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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