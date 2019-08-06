В Татарстан тепло под +25 вернется лишь 9 августа

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-06T16:40:36+03:00

При этом не перестанут идти дожди. Фото: Евгения ГУСЕВА

При этом в республике все также будут властвовать дожди

Изменить размер текста: A A

Татарстанцы смогут еще порадоваться последним летним денькам в августе этого года. Но только вместе с непрекращающимися дождями.

Нет, интенсивность осадков, по прогнозам республиканского Гидрометцентра, конечно, уменьшится, но тем не менее в большинстве районов они все же будут.

К тому же 7 августа днем в Татарстане ожидается сильный ветер до 18 м/с (в Казани до 16 м/с). Температура воздуха максимум +19 градусов (в Казани +18).

В четверг днем опять дожди, местами даже грозы. Ветер будет таким же сильным. Температура воздуха может подняться до +22 градусов.

В пятницу, 8 августа, в Татарстане еще потеплеет – днем максимум до +25. Но при этом, в большинстве районов опять прогнозируется дождь, а также местами гроза и сильный ветер до 18м/с.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU