В Татарстане будут судить местного "раскольникова"

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-06T18:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело татарстанского "раскольникова" - 56-летнего Фоата Гильмиева направлено в суд. Мужчину обвиняют по статьям: "Убийство, сопряженным с разбоем", "Покушение на убийство, сопряженное с разбоем", "Разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", "Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества" и "Похищение у гражданина паспорта".

Так, в декабре 2017 года в Мамадыше, когда обвиняемый в магазине узнал от 73-летней пенсионерки, что та собирается в Набережные Челны. Ей нужно было купить слуховой аппарат.

По версии следствия, Гильмиев предложил женщине подвезти ее, но по дороге свернул в безлюдное место и задушил. Через несколько дней он пришел в гости к 82-летней пенсионерке, тете своей бывшей сожительницы. Хотел занять денег, но она отказала. Тогда он нанес ей не менее 8 ударов топором по голове, поджег дом и скрылся.

Задержали его благодаря 67-летней жительнице Удмуртии. Женщина выжила после того, как Гильмиев обманом вывез ее в поле и 12 раз ударил ножом. Пенсионерка составила ориентировку, и благодаря ей мужчина был задержан.

Вину Гильмиев признал, но частично. На время следствия он взят под стражу. Сообщает СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU