СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-06T16:55:48+03:00

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Несколько дней Казань находится под властью ливней. Сильный ветер и дождь, кажется, еще не скоро оставят город. Людям только и остается, что прятаться от непогоды дома, на работе или в магазинах. Однако, как оказалось, потоки воды могут проникнуть и туда.

Так, в одном из местных торговых центров по адресу: проспект Ямашево, 46, затопило магазин электроники "М.Видео". Телевизоры и другую технику с потолка накрыло настоящим душем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/724415" frameborder="0"></iframe> В торговом центре Казани во время дождя затопило магазин электроники.соцсети

По одной из версий, причина этого – прохудившаяся крыша. Как результат – лужи на полу и испорченные товары. Судя по кадрам, которые были выложены очевидцами в соцсетях, больше всего от потопа пострадали именно телевизоры, антенны и спутниковые тарелки.

Горожане в Сети уже прикидывают примерную цену ущерба и шутят, что скоро магазин расщедрится на большие скидки.

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ИСТОЧНИК KP.RU