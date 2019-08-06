2019-08-06T16:55:48+03:00
Общество

В торговом центре Казани во время дождя затопило магазин электроники

С потолка на телевизоры пошел настоящий душ [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Несколько дней Казань находится под властью ливней. Сильный ветер и дождь, кажется, еще не скоро оставят город. Людям только и остается, что прятаться от непогоды дома, на работе или в магазинах. Однако, как оказалось, потоки воды могут проникнуть и туда.

Так, в одном из местных торговых центров по адресу: проспект Ямашево, 46, затопило магазин электроники "М.Видео". Телевизоры и другую технику с потолка накрыло настоящим душем.

В торговом центре Казани во время дождя затопило магазин электроники.соцсети

По одной из версий, причина этого – прохудившаяся крыша. Как результат – лужи на полу и испорченные товары. Судя по кадрам, которые были выложены очевидцами в соцсетях, больше всего от потопа пострадали именно телевизоры, антенны и спутниковые тарелки.

Горожане в Сети уже прикидывают примерную цену ущерба и шутят, что скоро магазин расщедрится на большие скидки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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