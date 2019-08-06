В Набережных Челнах неизвестный напал на пенсионерку и жестоко ее зарезал

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-06T16:26:19+03:00

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Вечером в понедельник, 5 августа, в подъезде одного из домов 45 комплекса Набережных Челнов раздался крик. На помощь звала 66-летняя пенсионерка, но соседи решили узнать что с ней, только после того, как она резко замолчала.

Войдя в квартиру, они обнаружили изрезанной ножом тело женщины. Приехавшие эксперты насчитали на нем 23 ножевых ранения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Ведется следствие, устанавливают подозреваемого в совершении этого преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU