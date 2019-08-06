«Единая Россия» примет участие в всех теле- и радиодебатах

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-06T16:49:50+03:00

Состоялась жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени для агитации в период избирательной кампании в Госсовет Татарстана шестого созыва

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Во вторник, 6 августа, в КЦС «Московский» состоялась жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени для агитации на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания – ГТРК «Татарстан», ТНВ, АО «ТАТМЕДИА», «Татарстан 24».

С 10 августа начинается официальный старт агитационного периода в СМИ. Время распределяется для того, чтобы кандидаты и партии имели равные права для размещения агитационных материалов. Завершится он в 00.00 часов 7 сентября - в день тишины.

Всего 7 из 11 политических партий получили регистрацию в Центризбиркоме Татарстана для участия в выборах в Госсовет РТ по единому избирательному округу и 236 кандидатов – по одномандатным округам.

Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что общий объем бесплатного эфирного времени для политических партий и кандидатов по одномандатным избирательным округам составит 570 минут из расчета – 30 минут на один рабочий день. Эфирное время, предоставляется партиям и кандидатам для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения заранее подготовленных агитационных материалов.

- Партии и кандидаты обязаны участвовать в агитационных мероприятиях. Эта норма закона впервые будет применена на выборах депутатов в Государственный совет Татарстана. А действующее ранее условие, при котором партия, не набравшая 3% голосов, не допускается к бесплатному эфирному времени, в этом году отменено. Поэтому в жеребьевке участвовали все партии, зарегистрировавшие списки кандидатов, на равных условиях. Порядок жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени утвержден постановлением ЦИК РТ от 18 июля. Партии участвовали в жеребьевке в очередности, соответственно хронологическому порядку регистрации, - подчеркнул Мидхат Шагиахметов.

Представители партий выбирали конверты, в которых содержалась информация о дате и времени выхода в эфир агитационного материала. Содержание конверта вносится в протокол, на основании которого будет оставлен график. Его опубликуют на сайте ЦИК РТ не позднее 10 августа.

- Выход в эфир – это возможность дойти до большей аудитории, эта задача лежит в основе нашей избирательной кампании. Поэтому «Единая Россия» будет участвовать во всех дебатах, давать возможность высказаться кандидатам. Мы постараемся лаконично, но убедительно высказать свою позицию. Если ты убедителен, неважно, каким по счету ты выступаешь, главное, четко изложить свою мысль. У нас очень сильная команда, практически любая сфера имеет закрепленного кандидата из списка, мы уверены в своих силах, - отметил кандидат в депутаты, уполномоченный представитель ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

По его словам, работа «Единой России» с населением уже ведется.

- Запущена баннерная программа, ведется информационная работа на пикетах, общаемся с людьми через мобильные приемные. Шесть автобусов колесят по республике, собирая обращения граждан. Их поступило уже несколько тысяч. Все они будут обработаны и переданы кандидатам в депутаты через новый онлайн сервис «Мой депутат». Также проводятся непосредственные встречи с населением в рамках проектов «Наш двор», кандидаты-одномандатники встречаются с жителями в своих избирательных округах. Сейчас необходимо объяснить людям нашу позицию, причину принятия тех или иных решений, - поделился Юрий Камалтынов.

ИСТОЧНИК KP.RU