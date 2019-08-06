7 августа в пяти районах Казани на день отключат свет

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-06T15:57:00+03:00

Это связано с плановыми работами на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе: ул.Карла Маркса, 13, ул.Большая Красная, 14, ул.Миславского, 17. А с 8.30 до 17.00 света не будет еще и в доме №56 на улице Татарстан.

Помимо этого, с 8.00 до 20.00 отключат электричество в Кировском районе по адресам: ул.Деловая, 18, 20, ул.Дренажная, 1-3, 4, 4б, 5-9, 11, ул.Ильича, 36, 38, 38а, ул.Красикова, 5/34, 7, 8, 23, ул.Односторонка Гривки, 20, 22, 24, 34в, ул.Черемховская, 21, 23, ул.Яруллина, 3.

Так же - с 8.00 до 17.00, света не будет в Ново-Савиновском районе: ул.Чистопольская, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57.

На это же время отключат дома и в Приволжском районе: ул.33-й Военный городок, 1, 2, 5 корп.1-3, ул.Даурская, 10, ул.Завойского, 14, 16, 22а, ул.Сафиуллина, 2, 6 корп.1-3, 8, 11, ул.Фучика, 72, Оренбургский тракт, 2, проспект Победы, 72, а также в домах поселка Алтан по улицам Агачлык, Аланлык, Алтан, Заветная, в поселке Борисково по улицам Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная, Цветочная, в поселке Мирный по улицам 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Поперечно-Давликеевская, Рубежная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 свет пропадет в Советском районе в доме №57 на улице Исанбета, в поселке Дербышки по адресам: ул.Главная, 50, ул.Каштановая, 4, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 15, 17, ул.Мира, 7а, 9а, 13а, 15, 15а, 17/2, 19, 21-23, 25, 27.

ИСТОЧНИК KP.RU