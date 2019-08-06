Казанцев напугал черный дым в районе Порохового завода: там просто сжигали мусор
А хлопки, которые были слышны с предприятия, оказались испытанием изделий
Фото: tatfrontu.ru
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Утром во вторник, 6 августа, жителей Казани напугал черный дым и хлопки в районе Порохового завода. Они принялись обсуждать его в соцсетях и строить различные догадки.
После, правда, стало известно, что с 11.00 на территории предприятия было плановое сжигание мусора и испытание изделий. О том, что все под контролем, сообщили в МЧС Татарстана.
Отмечается, что мусор сжигался на специально отведенной для этого площадке.
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ИСТОЧНИК KP.RU