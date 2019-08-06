На чемпионат WorldSkiils-2019 в Казань приедут Владимир Путин и Дмитрий Медведев

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-06T14:25:32+03:00

В частности, Владимир Путин будет на закрытии чемпионата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов

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Стало известно, что на чемпионат рабочих профессий WorldSkills-2019 в Казань лично приедут Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом во вторник, 6 августа, на сессии Агентства стратегических инициатив сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов уточнил, что Дмитрий Медведев будет присутствовать на открытие мероприятия, а Владимир Путин напротив – на закрытии.

Напомним, WorldSkills-2019 в Казани пройдет с 22 по 27 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU