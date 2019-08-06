2019-08-06T14:02:24+03:00
Общество

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

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«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет». Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тысячи игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой».

- Запуск «Игрового Маркета» расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой - тарифный план «Игровой». Система основана на партнерстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством - объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым, - отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.

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ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

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Компания «Бука» начала свой путь развития в 1993 году как дистрибутор видеоигр для консолей и ПК. За годы активной работы в индустрии развлечений компания «Бука» прочно заняла место среди ведущих российских издателей и дистрибуторов компьютерных игр зарубежного и собственного производства.

Ведущий дистрибьютор игровых консолей и аксессуаров Xbox.

Официальный партнер ведущих зарубежных и российских издателей и разработчиков: Valve, Ubisoft, Square Enix, Activision, Deep Silver, Codemasters, Alawar и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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