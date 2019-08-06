Несмотря на дожди и холод, в Казани заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидпорога
Согласно данным специалистов Роспотребнадзора Татарстана, в Казани заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) ниже уровня эпидпорога. И это несмотря на дожди и холод. Правда речь идет об итогах прошлой недели – с 29 июля по 4 августа. Так, что последние двое суток сплошных ливней и сильного ветра, скорее всего, подпортят следующую статистику.
Всего же за указанный период в столице Татарстана официально было зарегистрировано 3 314 случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель составил 26,8 на 10 тысяч населения.
По республике в целом инфекцию подхватили 6 710 человек. Так, что регион с 18,2 случая на 10 тысяч населения пока также не достиг эпидпорога. Сообщает Роспотребнадзор Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU