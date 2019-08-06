После продолжительных дождей казанцы в разных частях города находят потерянные в лужах автомобильные номера
В Казани у парка Черное озеро и Речного порта, а также на улицах Деменьтева и Гагарина горожане начали находить автомобильные номера. Они предположили, что их могло попросту смыть с машин в понедельник, 5 августа, когда из-за ливней вновь затопило дороги.
- Водители, кто вчера плавал на авто? – спрашивает автор одного из постов в соцсетях.
Фото: соцсети
В комментариях под постом одни интернет-пользователи задались вопросом, на чем держались госномера, раз их так легко оторвало, а другие принялись в очередной раз обсуждать городские ливневки.
К слову, никто из хозяев находок в комментариях пока не отозвался. А ведь среди найденных госномеров есть и «красивые».
ИСТОЧНИК KP.RU