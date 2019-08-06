После продолжительных дождей казанцы в разных частях города находят потерянные в лужах автомобильные номера

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-06T15:21:22+03:00

Горожане задались вопросом, на чем они держались, раз их так легко оторвало [фото]

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В Казани у парка Черное озеро и Речного порта, а также на улицах Деменьтева и Гагарина горожане начали находить автомобильные номера. Они предположили, что их могло попросту смыть с машин в понедельник, 5 августа, когда из-за ливней вновь затопило дороги.

- Водители, кто вчера плавал на авто? – спрашивает автор одного из постов в соцсетях.

Фото: соцсети

В комментариях под постом одни интернет-пользователи задались вопросом, на чем держались госномера, раз их так легко оторвало, а другие принялись в очередной раз обсуждать городские ливневки.

К слову, никто из хозяев находок в комментариях пока не отозвался. А ведь среди найденных госномеров есть и «красивые».

ИСТОЧНИК KP.RU