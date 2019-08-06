В Вахитовском районе Казани ряд домов почти на сутки оставят без воды

СЕГОДНЯ 18:41 2019-08-06T18:41:24+03:00

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В эту среду в ряде домов Вахитовского района Казани решили отключить воду. Причина – в намеченных работах на сетях. При этом краны в квартирах горожан пересохнут почти на сутки.

Так, с 9.00 7 августа до 5.00 8 августа воды пропадет по адресам: улица Латыпова, 34, 36, 60, 62, а также в частных домах от №1 по №41, в домах на улице Пугачева (кроме №45, №45а, №47), улица Товарищеская, 25, 27, 29, 31а, 31б, 33, 40б, 42, улица Хороводная, 39, 39а, 50.

Также краны пересохнут в домах, расположенных по улицам: Демьяна Бедного, Закамская, Кривая, Кузнечная, Малая Слободская, Мало-Пугачевский овраг, Адмирала Нахимова, Нахимовский овраг, Ново-Пугачевская, Нестеровская, Нестеровский спуск, Одесская, Охотская, Поперечно-Слободская, Поперечно-Центральная, Поперечно-Хороводная, Потребительская, Рабочей молодежи, Ракетная, Сборная, Тихая, Хороводная и Центральная.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU