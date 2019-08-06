2019-08-06T18:41:24+03:00
Общество

В Вахитовском районе Казани ряд домов почти на сутки оставят без воды

Причина отключения в намеченных работах на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabаy.comФото: pixabаy.com
Изменить размер текста:

В эту среду в ряде домов Вахитовского района Казани решили отключить воду. Причина – в намеченных работах на сетях. При этом краны в квартирах горожан пересохнут почти на сутки.

Так, с 9.00 7 августа до 5.00 8 августа воды пропадет по адресам: улица Латыпова, 34, 36, 60, 62, а также в частных домах от №1 по №41, в домах на улице Пугачева (кроме №45, №45а, №47), улица Товарищеская, 25, 27, 29, 31а, 31б, 33, 40б, 42, улица Хороводная, 39, 39а, 50.

Также краны пересохнут в домах, расположенных по улицам: Демьяна Бедного, Закамская, Кривая, Кузнечная, Малая Слободская, Мало-Пугачевский овраг, Адмирала Нахимова, Нахимовский овраг, Ново-Пугачевская, Нестеровская, Нестеровский спуск, Одесская, Охотская, Поперечно-Слободская, Поперечно-Центральная, Поперечно-Хороводная, Потребительская, Рабочей молодежи, Ракетная, Сборная, Тихая, Хороводная и Центральная.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за плохой погоды в Набережных Челнах перенесли фестиваль «Песочный город-2019»
В Татарстане за II квартал 2019 года обнаружили 100 поддельных денежных купюр
Минтимер Шаймиев и Татьяна Ларионова на 10-м Международном фестивале учителей подняли вопрос о развитии полилингвального образования
Сельские предприниматели Татарстана получили льготные кредиты почти на 150 миллионов рублей
В Татарстане будут судить местного "раскольникова"
Хоккеисты «Ак Барса» открыли барбершоп и постригли в нем детей с ограниченными возможностями
В жизни пригодится: три полезных навыка, которые можно прокачать со смартфоном в руке
В Марий Эл директор фирмы по бумагам списывала со своей зарплаты долг по кредиту, но по факту оставляла их себе
В Татарстане строители нового корпуса онкодиспансера создали нелегальную свалку
В Татарстане на трассе М7 "Волга" иномарка насмерть сбила пешехода
Ударил соседа ножом между ног за громкий разговор в подъезде: казанца приговорили к колонии строгого режима
11 августа на Курбан-байрам-2019 в Казани нуждающимся раздадут 5 тонн мяса
«Единая Россия» примет участие в всех теле- и радиодебатах
В Татарстан тепло под +25 вернется лишь 9 августа
В Набережных Челнах неизвестный напал на пенсионерку и жестоко ее зарезал
В торговом центре Казани во время дождя затопило магазин электроники