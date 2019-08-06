2019-08-06T17:38:35+03:00
Общество

В Татарстане строители нового корпуса онкодиспансера создали нелегальную свалку

Нарушение обнаружили экологи
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Специалисты Минэкологии Татарстана в Альметьевске на месте возведения нового корпуса онкодиспансера нашли нелегальную свалку – вокруг валяет различный строительный мусор.

Как было установлено, металлический бункер для его сбора оказался переполненным. Поэтому лом металла, отходы пенопласта, цемента, пленки, стекловолокна и пластмассовые тары кидали прямо на землю.

Причем к созданию нелегальной свалки причастны все четыре подрядные организации, работающие на стройке нового корпуса онкодиспансера.

- По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - сообщили в Минэкологии Татарстана.

В настоящий момент у всех подрядчиков на строительной площадке истребованы соответствующие документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экология и промышленность: Новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за плохой погоды в Набережных Челнах перенесли фестиваль «Песочный город-2019»
В Татарстане за II квартал 2019 года обнаружили 100 поддельных денежных купюр
Минтимер Шаймиев и Татьяна Ларионова на 10-м Международном фестивале учителей подняли вопрос о развитии полилингвального образования
В Вахитовском районе Казани ряд домов почти на сутки оставят без воды
Сельские предприниматели Татарстана получили льготные кредиты почти на 150 миллионов рублей
В Татарстане будут судить местного "раскольникова"
Хоккеисты «Ак Барса» открыли барбершоп и постригли в нем детей с ограниченными возможностями
В жизни пригодится: три полезных навыка, которые можно прокачать со смартфоном в руке
В Марий Эл директор фирмы по бумагам списывала со своей зарплаты долг по кредиту, но по факту оставляла их себе
В Татарстане на трассе М7 "Волга" иномарка насмерть сбила пешехода
Ударил соседа ножом между ног за громкий разговор в подъезде: казанца приговорили к колонии строгого режима
11 августа на Курбан-байрам-2019 в Казани нуждающимся раздадут 5 тонн мяса
«Единая Россия» примет участие в всех теле- и радиодебатах
В Татарстан тепло под +25 вернется лишь 9 августа
В Набережных Челнах неизвестный напал на пенсионерку и жестоко ее зарезал
В торговом центре Казани во время дождя затопило магазин электроники