В Татарстане строители нового корпуса онкодиспансера создали нелегальную свалку

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-06T17:38:35+03:00

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Специалисты Минэкологии Татарстана в Альметьевске на месте возведения нового корпуса онкодиспансера нашли нелегальную свалку – вокруг валяет различный строительный мусор.

Как было установлено, металлический бункер для его сбора оказался переполненным. Поэтому лом металла, отходы пенопласта, цемента, пленки, стекловолокна и пластмассовые тары кидали прямо на землю.

Причем к созданию нелегальной свалки причастны все четыре подрядные организации, работающие на стройке нового корпуса онкодиспансера.

- По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - сообщили в Минэкологии Татарстана.

В настоящий момент у всех подрядчиков на строительной площадке истребованы соответствующие документы.

ИСТОЧНИК KP.RU