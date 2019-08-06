Из-за плохой погоды в Набережных Челнах перенесли фестиваль «Песочный город-2019»

СЕГОДНЯ 19:53 2019-08-06T19:53:53+03:00

В ходе праздника горожане смогут построить различные скульптуры из песка Фото: Борис КУДРЯВОВ

Изменить размер текста: A A

В субботу, 10 августа, в Набережных Челнах должен был пройти фестиваль «Песочный город». Однако из-за частых дождей и сильного ветра организаторы решили перенести его не неопределенный срок.

Мероприятие по прежнему останется посвящено Дню строителя, 25-летию государственной молодежной политики Татарстана и 50-летию со дня начала строительства «КАМАЗа». В ходе праздника горожане смогут построить различные скульптуры из песка на территории пляжного клуба Sundale.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU