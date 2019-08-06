Из-за плохой погоды в Набережных Челнах перенесли фестиваль «Песочный город-2019»
Праздник должен был состояться 10 августа
В ходе праздника горожане смогут построить различные скульптуры из пескаФото: Борис КУДРЯВОВ
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В субботу, 10 августа, в Набережных Челнах должен был пройти фестиваль «Песочный город». Однако из-за частых дождей и сильного ветра организаторы решили перенести его не неопределенный срок.
Мероприятие по прежнему останется посвящено Дню строителя, 25-летию государственной молодежной политики Татарстана и 50-летию со дня начала строительства «КАМАЗа». В ходе праздника горожане смогут построить различные скульптуры из песка на территории пляжного клуба Sundale.
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ИСТОЧНИК KP.RU