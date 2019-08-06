Жительницу Казани за мошенничество с мебелью на 1,5 миллиона рублей приговорили к колонии
В Альметьевске огласили приговор 31-летней жительнице Казани. Женщину признали виновной в крупном мошенничестве.
Как было доказано в суде, с 2017 по 2018 года женщина заключила договора с 16 жителями Альметьевска. По ним она должна была поставить мебель, сделанную под заказ. Однако после сделанных замеров и перечисления денег осужденная забирала последние себе. Она даже не собиралась ничего делать. В итоге полученные таким образом более 1,5 миллионов рублей женщина потратила как ей вздумалось.
- В итоге суд приговорил жительницу Казани к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU