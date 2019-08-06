Реставраторы из Казани чистят монумент «Родина-мать зовет» в Волгограде по уникальной методике
Реставраторы из Казани начали чистить монумент «Родина-мать зовет» по уникальной методике. Работы ведутся с помощью технологии мягкого бластинга: на загрязненную поверхность под регулируемым давлением подается измельченный кальций.
Знаменитая скульптура Волгограда загрязнена в основном производственными выбросами. Сейчас частицы кальция выбивают из памятника грязь, но при этом не повреждают его.
Фото: instagram.com/tatarstan_official
Ранее по такой же методике чистились памятники архитектуры в Казани. Среди них – здание Шамовской больницы и Петропавловский собор.
Известно, что в 1974 году по такой технологии в США была очищена и статуя Свободы. Правда тогда реставраторы использовали палящую соду, а не кальций.
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ИСТОЧНИК KP.RU