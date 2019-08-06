2019-08-06T13:18:52+03:00
Общество

Реставраторы из Казани чистят монумент «Родина-мать зовет» в Волгограде по уникальной методике

Речь идет о технологии с использованием измельченного кальция [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/tatarstan_officialФото: instagram.com/tatarstan_official
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Реставраторы из Казани начали чистить монумент «Родина-мать зовет» по уникальной методике. Работы ведутся с помощью технологии мягкого бластинга: на загрязненную поверхность под регулируемым давлением подается измельченный кальций.

Знаменитая скульптура Волгограда загрязнена в основном производственными выбросами. Сейчас частицы кальция выбивают из памятника грязь, но при этом не повреждают его.

Фото: instagram.com/tatarstan_official

Фото: instagram.com/tatarstan_official

Ранее по такой же методике чистились памятники архитектуры в Казани. Среди них – здание Шамовской больницы и Петропавловский собор.

Известно, что в 1974 году по такой технологии в США была очищена и статуя Свободы. Правда тогда реставраторы использовали палящую соду, а не кальций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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