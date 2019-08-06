В Татарстане на трассе М7 автомобиль "Лада Калина" на скорости вылетела в кювет: один человек погиб

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-06T12:46:45+03:00

Еще один молодой человек с различными травмами был доставлен в больницу

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа, в понедельник, в 2.40 на 1028 километре федеральной автодороги М7 Москва - Уфа. Так, на территории Елабужского района 20-летний водитель автомобиля "Лада Калина" на скорости вылетел с трассы в кювет и опрокинулся там.

- В результате аварии смертельные травмы получил 21-летний пассажир "Лады Калины", - сообщили в ГИБДД Татарстана. - В больницу с травмами различной степени тяжести доставлен второй пассажир данного автомобиля - 20-летний молодой человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU