2019-08-06T12:46:45+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М7 автомобиль "Лада Калина" на скорости вылетела в кювет: один человек погиб

Еще один молодой человек с различными травмами был доставлен в больницу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа, в понедельник, в 2.40 на 1028 километре федеральной автодороги М7 Москва - Уфа. Так, на территории Елабужского района 20-летний водитель автомобиля "Лада Калина" на скорости вылетел с трассы в кювет и опрокинулся там.

- В результате аварии смертельные травмы получил 21-летний пассажир "Лады Калины", - сообщили в ГИБДД Татарстана. - В больницу с травмами различной степени тяжести доставлен второй пассажир данного автомобиля - 20-летний молодой человек.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лесах Марий Эл нашли двух пропавших женщин
Несмотря на дожди и холод, в Казани заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидпорога
Реставраторы из Казани чистят монумент «Родина-мать зовет» в Волгограде по уникальной методике
Начальник управления АТИ Исполкома Набережных Челнов Айрат Насыбуллин отправлен под домашний арест
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Татарстане на трассе М7 в ДТП с двумя авто один человек погиб, четверо пострадало
В Казани до 20 сентября перекроют движение по улице Центральная
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Генкосулом Казахстана в Казани
В преддверие нового учебного года в Татарстане начались проверки образовательных учреждений
Министр здравоохранения Чувашии предлагает вернуть из частных клиник врачей и декретниц из отпусков
В Казани КАМАЗ сбил женщину, которая переходила дорогу на "зеленый"