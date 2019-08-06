2019-08-06T17:46:59+03:00
Происшествия

В Марий Эл директор фирмы по бумагам списывала со своей зарплаты долг по кредиту, но по факту оставляла их себе

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Приставы проверили бухгалтерию предприятия должницыПриставы проверили бухгалтерию предприятия должницыФото: Из материалов пресс-службы
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Приставы Моркинского района Марий Эл пришли с проверкой в бухгалтерию одного из местных предприятий. Дело в том, что его директор взяла в банке кредит на 600 тысяч рублей и не возвращала. По решению суда с ее зарплаты должны были взыскивать по 50% ежемесячно. Однако банк опять не увидел денег.

Выяснилось, что бухгалтер фирмы по бумагам взыскивала с зарплаты директора долг, но никуда его не перечисляла.

Все 48 тысяч рублей директор, оказывается, оставила себе. Женщина объяснила приставам, что эти деньги уходили на мифические нужды организации.

- В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование исполнению решения суда", - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл. - Ранее директор фирмы уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Тогда из зарплаты одного из работников удерживались алименты, также не доходившие до взыскателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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