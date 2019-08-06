В Казани до 20 сентября перекроют движение по улице Центральная

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-06T11:35:08+03:00

Это связано с ремонтом дороги

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Уже в эту среду, 7 августа, в Казани запретят проезд транспорта по улице Центральная в жилмассиве Крутушка. Об этом гласит соответствующее распоряжение Исполкома столицы Татарстана.

В документе указано, что ограничение вводится по причине проведения там ремонта дороги и на участке от дома №16 до остановки общественного транспорта «ж/м Крутушка».

Оно будет действовать до 20 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU