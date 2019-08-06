В Казани до 20 сентября перекроют движение по улице Центральная
Это связано с ремонтом дороги
Фото: pixabay.com
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Уже в эту среду, 7 августа, в Казани запретят проезд транспорта по улице Центральная в жилмассиве Крутушка. Об этом гласит соответствующее распоряжение Исполкома столицы Татарстана.
В документе указано, что ограничение вводится по причине проведения там ремонта дороги и на участке от дома №16 до остановки общественного транспорта «ж/м Крутушка».
Оно будет действовать до 20 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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