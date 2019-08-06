В Татарстане на трассе М7 в ДТП с двумя авто один человек погиб, четверо пострадало
6 августа, во вторник, в 7.40 на трассе М7 "Волга", на 11-м километре дороги в сторону Менделеевска произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Фото: ГИБДД Татарстана
По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" грубо нарушил правила дорожного движения - во время подъема в гору при плохой погоде он превысил безопасную скорость и выехал на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб столкнулся с иномаркой "ДЭУ Джентра". Машины раскидало в стороны, они слетели с дороги в кювет, где одна из них перевернулась.
Фото: ГИБДД Татарстана
В результате столкновения погиб водитель отечественной легковушки. Его зажало в салоне.
В Татарстане на трассе М7 в ДТП с двумя авто один человек погиб, четверо пострадало.соцсети
- В больницу с места ДТП доставили четверых пассажиров из двух автомобилей, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана. - Среди них 15-летняя девушка-подросток.
Фото: ГИБДД Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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