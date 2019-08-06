2019-08-06T11:58:00+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М7 в ДТП с двумя авто один человек погиб, четверо пострадало

Выживших, в том числе 15-летнего подростка, с места аварии увезли в больницу с различными травмами [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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6 августа, во вторник, в 7.40 на трассе М7 "Волга", на 11-м километре дороги в сторону Менделеевска произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" грубо нарушил правила дорожного движения - во время подъема в гору при плохой погоде он превысил безопасную скорость и выехал на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб столкнулся с иномаркой "ДЭУ Джентра". Машины раскидало в стороны, они слетели с дороги в кювет, где одна из них перевернулась.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

В результате столкновения погиб водитель отечественной легковушки. Его зажало в салоне.

В Татарстане на трассе М7 в ДТП с двумя авто один человек погиб, четверо пострадало.соцсети

- В больницу с места ДТП доставили четверых пассажиров из двух автомобилей, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана. - Среди них 15-летняя девушка-подросток.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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