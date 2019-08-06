Хоккеисты «Ак Барса» открыли барбершоп и постригли в нем детей с ограниченными возможностями
Хоккеисты казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов открыли в Казани собственный барбершоп. Первыми его клиентами стали 15 детей с ограниченными возможностями, подопечные благотворительного фонда «Закият». Часть из них были местными, часть – приехали ради стрижки из Зеленодольска.
Акцию спортсмены приурочили к Курбан-байраму-2019, который состоится 11 августа.
- Оно (мероприятие - Ред.) полностью совпадает с моими ожиданиями: постричь нуждающихся, уделить им внимание, сделать приятное. Мы благодарны всем, кто пришел, - появилось сообщение Яруллина на его фан-странице в Сети.
Хоккеисты надеяться, что подобные акции станут традиционными в их новом заведении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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