2019-08-06T17:59:33+03:00
Общество

Хоккеисты «Ак Барса» открыли барбершоп и постригли в нем детей с ограниченными возможностями

Благотворительную акцию игроки Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов приурочили к предстоящему Курбан-байраму-2019
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/yarullin__33Фото: instagram.com/yarullin__33
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Хоккеисты казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов открыли в Казани собственный барбершоп. Первыми его клиентами стали 15 детей с ограниченными возможностями, подопечные благотворительного фонда «Закият». Часть из них были местными, часть – приехали ради стрижки из Зеленодольска.

Акцию спортсмены приурочили к Курбан-байраму-2019, который состоится 11 августа.

- Оно (мероприятие - Ред.) полностью совпадает с моими ожиданиями: постричь нуждающихся, уделить им внимание, сделать приятное. Мы благодарны всем, кто пришел, - появилось сообщение Яруллина на его фан-странице в Сети.

Хоккеисты надеяться, что подобные акции станут традиционными в их новом заведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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