В Татарстане за II квартал 2019 года обнаружили 100 поддельных денежных купюр
За II квартал 2019 года во время проверок денег, поступающих в хранилища Национального банка Татарстана, было выявлено 100 поддельных рублевых банкнот и семь денежных знаков иностранных государств.
"Лидером" признана купюра достоинством 5 000 рублей. Таких выявили 72 штуки. По 12 фальшивок за номиналом 2 000 рублей и 1 000 рублей. Банкноты достоинством 10 и 50 рублей фальшивомонетчиков видимо не интересуют - их вообще не выявили.
Зато обнаружили фальшивую монету номиналом в 5 рублей.
- Среди фальшивых банкнот иностранных государств выявили четыре купюры достоинством 500 евро, еще три – стодолларовые банкноты США, - сообщили в пресс-службе Нацбанка Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU