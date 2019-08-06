В Татарстане за II квартал 2019 года обнаружили 100 поддельных денежных купюр

СЕГОДНЯ 19:33 2019-08-06T19:33:56+03:00

Купюры можно оставить на экспертизу в любом банке Фото: Из материалов пресс-службы

Все фальшивки были выявлены лишь, когда они поступили в хранилища Национального банка республики

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За II квартал 2019 года во время проверок денег, поступающих в хранилища Национального банка Татарстана, было выявлено 100 поддельных рублевых банкнот и семь денежных знаков иностранных государств.

"Лидером" признана купюра достоинством 5 000 рублей. Таких выявили 72 штуки. По 12 фальшивок за номиналом 2 000 рублей и 1 000 рублей. Банкноты достоинством 10 и 50 рублей фальшивомонетчиков видимо не интересуют - их вообще не выявили.

Зато обнаружили фальшивую монету номиналом в 5 рублей.

- Среди фальшивых банкнот иностранных государств выявили четыре купюры достоинством 500 евро, еще три – стодолларовые банкноты США, - сообщили в пресс-службе Нацбанка Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU