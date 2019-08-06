В лесах Марий Эл нашли двух пропавших женщин

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-06T13:58:08+03:00

В воскресенье они отправились собирать грибы и не нашли дорогу назад

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В воскресенье, 5 августа, в службу "112" позвонили две жительницы Йошкар-Олы - женщины 65-ти и 28-ми лет. Они рассказали, что утром отправились за грибами в лес Медведевского района Марий Эл и заблудились.

На поиски грибников отправились спасатели Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС). Они начали поиски женщин с того места, откуда они зашли в лес - возле озера Шап.

Вместе с сотрудниками полиции и родственниками они искали потерявшихся всю ночь. Женщины были найдены 6 августа в 7.00 и доставлены к личному автомобилю, сообщили в пресс-службе МАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU