В лесах Марий Эл нашли двух пропавших женщин
В воскресенье, 5 августа, в службу "112" позвонили две жительницы Йошкар-Олы - женщины 65-ти и 28-ми лет. Они рассказали, что утром отправились за грибами в лес Медведевского района Марий Эл и заблудились.
На поиски грибников отправились спасатели Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС). Они начали поиски женщин с того места, откуда они зашли в лес - возле озера Шап.
Вместе с сотрудниками полиции и родственниками они искали потерявшихся всю ночь. Женщины были найдены 6 августа в 7.00 и доставлены к личному автомобилю, сообщили в пресс-службе МАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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