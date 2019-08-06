2019-08-06T10:59:08+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Генкосулом Казахстана в Казани

Он поздравил Жанболата Муразлина со вступлением в должность
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Президент Татарстана Рустам Минниханов едва выйдя из своего очередного отпуска, во вторник, 6 августа, уже встретился с новым Генконсулом Казахстана в Казани Жанболатом Муразлиным.

Глава региона поздравил его со вступлением в должность Геконсула и выразил уверенность в укреплении сотрудничества в рамках российско-казахстанских отношений. После он отметил, что Татарстану и Казахстану следует задействовать возможности в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также развивать контакты в сфере культуры, науки, образования, туризма и спорта.

Мурзалин в ответ поблагодарил руководство республики за доверие, поддержку и совместную работу, направленную на укрепление сотрудничества России и Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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