Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Генкосулом Казахстана в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов едва выйдя из своего очередного отпуска, во вторник, 6 августа, уже встретился с новым Генконсулом Казахстана в Казани Жанболатом Муразлиным.
Глава региона поздравил его со вступлением в должность Геконсула и выразил уверенность в укреплении сотрудничества в рамках российско-казахстанских отношений. После он отметил, что Татарстану и Казахстану следует задействовать возможности в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также развивать контакты в сфере культуры, науки, образования, туризма и спорта.
Мурзалин в ответ поблагодарил руководство республики за доверие, поддержку и совместную работу, направленную на укрепление сотрудничества России и Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU