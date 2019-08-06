2019-08-06T10:29:02+03:00
Общество

В преддверие нового учебного года в Татарстане начались проверки образовательных учреждений

В республике планируется к открытию 3710 образовательных учреждений
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас к приемке предъявлено 17 общеобразовательных учрежденийСейчас к приемке предъявлено 17 общеобразовательных учреждений
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До сентября осталось совсем немного времени. В связи с этим в Татарстане началась работа по приемке образовательных учреждений к началу нового учебного года. Занимаются этим сотрудники территориальный подразделений надзорной деятельности.

Так, по информации на 1 августа в республике планируется к открытию 3710 образовательных учреждений: 71 вуз, 102 профессиональных образовательных организации, 1381 школа, 1765 детский садов и 11 учреждений, обучающих детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, в сентября должны открыть свои двери 3 «специальных учебно-воспитательных учреждения для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением», 1 профессиональное «специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением» и 430 организаций дополнительного образования.

Сейчас к приемке предъявлено 17 (1,23%) общеобразовательных учреждений. По ним же подписаны акты готовности. Оставшиеся заведения будут проверены до 20 августа, сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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