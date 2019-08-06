В Казани КАМАЗ сбил женщину, которая переходила дорогу на "зеленый"
Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа, в понедельник, в 9.20 на перекрестке улиц Нариманова-Камала. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика КАМАЗ грубо нарушил ПДД - при повороте налево он не пропустил пешехода, который переходил дорогу на свой разрешающий сигнал светофора - "зеленый".
Пешеход - 50-летняя женщина, после удара получила травмы. С переломом руки ее госпитализировали.
Госавтоинспекция Казани напоминает, что за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 206 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими – 2 наезда на пешеходов, столкновение транспортных средств и наезд на препятствие. В результате 9 участников ДТП – 2 пешехода, 3 водителя и 4 пассажира - получили травмы различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU
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