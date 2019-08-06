В Казани КАМАЗ сбил женщину, которая переходила дорогу на "зеленый"

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-06T09:43:49+03:00

С места происшествия женщину увезли в больницу Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа, в понедельник, в 9.20 на перекрестке улиц Нариманова-Камала. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика КАМАЗ грубо нарушил ПДД - при повороте налево он не пропустил пешехода, который переходил дорогу на свой разрешающий сигнал светофора - "зеленый".

Пешеход - 50-летняя женщина, после удара получила травмы. С переломом руки ее госпитализировали.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 206 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими – 2 наезда на пешеходов, столкновение транспортных средств и наезд на препятствие. В результате 9 участников ДТП – 2 пешехода, 3 водителя и 4 пассажира - получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU