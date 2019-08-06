В Казани упал строительный кран

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-06T09:02:11+03:00

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал

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ЧП произошло в Кировском районе столицы Татарстана 5 августа в 13.00. По сообщению очевидцев, на стройке одного из многоэтажных домов упал строительный кран. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент прокомментировали в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

- На стройке микрорайона "Салават Купере" на территории второй очереди упал гусеничный самоходный кран марки РДК, - сообщили в министерстве. - Данный кран сегодня не работал, он стоял на плитах, из-за сильного дождя размыло грунт основания, плиты накренились, и кран упал, потеряв устойчивость. Крановщика в кабине не было, жертв нет.

Напомним, что несколько дней назад крановщики Казани начали оставлять свои рабочие места. Причина - низкая заработная плата, несоблюдения норм безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU