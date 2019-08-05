Самый высокий дом Зеленодольского района с бассейном на крыше построят в поселке Васильево
В поселке городского типа Васильево построят 20-этажный небоскреб. Этим займется одна из казанских строительных компания. Отмечается, что постройка будет самым высоким домом во всем Зеленодольском районе Татарстана.
- По замыслу проектировщиков в доме будет всего 20 квартир, то есть по одной на этаже. Площадь каждой из них составит 72 квадратных метров, - отмечает пресс-служба Зеленодольска.
Самое интересное, что на крыше здания разместится бассейн и смотровая площадка.
О точной стоимости «квадрата» в самом роскошном доме района пока сказать сложно. Известно лишь, что цифра эта будет варьироваться в пределах 70 тысяч рублей.
Сейчас застройщик выбирает участок для будущего небоскреба. Его строительства может начаться уже в ноябре текущего года. Здание планируется «поднять» за год.
ИСТОЧНИК KP.RU