2019-08-05T19:47:49+03:00
Общество

Самый высокий дом Зеленодольского района с бассейном на крыше построят в поселке Васильево

В 20-этажном небоскребе также разместится смотровая площадка
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В поселке городского типа Васильево построят 20-этажный небоскреб. Этим займется одна из казанских строительных компания. Отмечается, что постройка будет самым высоким домом во всем Зеленодольском районе Татарстана.

- По замыслу проектировщиков в доме будет всего 20 квартир, то есть по одной на этаже. Площадь каждой из них составит 72 квадратных метров, - отмечает пресс-служба Зеленодольска.

Самое интересное, что на крыше здания разместится бассейн и смотровая площадка.

О точной стоимости «квадрата» в самом роскошном доме района пока сказать сложно. Известно лишь, что цифра эта будет варьироваться в пределах 70 тысяч рублей.

Сейчас застройщик выбирает участок для будущего небоскреба. Его строительства может начаться уже в ноябре текущего года. Здание планируется «поднять» за год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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