Ремонт двух улиц Казани продлили почти на месяц

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-05T18:17:37+03:00

Проезд по Мамадышскому тракту и улице Главная будет ограничен до 29 августа

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Стало известно, что в Казани решили продлить сроки ремонта двух магистралей. Так, до 29 августа продлили ограничение движения по Мамадышскому тракту и улице Главная. Соответствующие распоряжения подписаны в Исполнительном комитете Казани.

Движение транспорта ограничено на Мамадышском тракте на участке от улицы Интернациональная до выезда из Казани – на границе с Пестречинским районом.

По улице Главная движение закрыто на участке от улицы Халезова до улицы Окружная.

- Ограничения связаны с продлением срока ремонта улично-дорожной сети, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что ранее стало известно, что улицу Ильича перекроют на полторы недели из-за ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU