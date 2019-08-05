Ремонт двух улиц Казани продлили почти на месяц
Стало известно, что в Казани решили продлить сроки ремонта двух магистралей. Так, до 29 августа продлили ограничение движения по Мамадышскому тракту и улице Главная. Соответствующие распоряжения подписаны в Исполнительном комитете Казани.
Движение транспорта ограничено на Мамадышском тракте на участке от улицы Интернациональная до выезда из Казани – на границе с Пестречинским районом.
По улице Главная движение закрыто на участке от улицы Халезова до улицы Окружная.
- Ограничения связаны с продлением срока ремонта улично-дорожной сети, - отметили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что ранее стало известно, что улицу Ильича перекроют на полторы недели из-за ремонтных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU