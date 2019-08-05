Дождливо и ветрено: Прогноз погоды в Казани на 6 августа

СЕГОДНЯ 20:05 2019-08-05T20:05:44+03:00

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Лето в этом году не радует казанцев жаркой погодой. Дожди, которые практически не прекращаются на территории столицы Татарстана вот уже пару недель, и не думают прекращаться. Так, 6 августа, по данным синоптиков, в Казани вновь будет дождливо. Осадки будут как ночью, так и днем. Ветер западный, юго-западный порывами до 17-22 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 8 до 14 градусов тепла. Днем температура воздуха будет мало чем отличаться - максимум - 14 градусов выше нуля.

В большинстве районов республики также пройдет дождь, местами сильный. Ночью в отдельных районах гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный, порывами до 18-23 м/с.

Минимальные температуры воздуха ночью составят от 7 до 12 градусов тепла. Днем - до 16 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU