За два месяца лета более 136 тысяч детей из Татарстана отдохнули в оздоровительных лагерях

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-05T17:29:37+03:00

Плановый объем за год составляет 218,7 тысячи человек Фото: Евгения ГУСЕВА

Это чуть более 67% от планового объема за год

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Стало известно, что за два первых месяца лета 136,3 тысячи детей из Татарстана отдохнули в оздоровительных лагерях республики и Черноморского побережья. Это чуть более 67% от планового объема за год.

Из этого количества 52,2 тысячи детей побывали в стационарных загородных лагерях, 10 тысяч – в лагерях палаточного типа, 3,4 тысяч – в лагерях на Черноморском побережье и еще 1,7 тысячи – в санаторно-курортных организациях. Оставшиеся дети отдохнули в пришкольных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе общеобразовательных школ.

- Отдых был организован в том числе для 815 детей с ограниченными возможностями здоровья и 2574 детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, - сообщает министерство молодежи Татарстана.

Отметим, что плановый объем за год составляет 218,7 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU