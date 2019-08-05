2019-08-05T20:26:48+03:00
Общество

В Казани полностью отремонтирована улица Радистов

На площади 780 «квадратов» уложен новый слой асфальта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаФото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
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В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» полностью отремонтировано 212 метров улицы Радистов. На площади 780 «квадратов» уложен новый слой асфальта, установлены 10 новых дорожных знаков и переустроено 16 люков смотровых колодцев.

Отметим, что сейчас работы в рамках данного проекта ведутся на 55 улицах. Среди них улицы Ударная, Монтажная, Краснококшайская, Алафузова и Родны. Еще на 11 улицах сейчас обновляются тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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