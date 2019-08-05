2019-08-05T19:14:11+03:00
Общество

В Казани автолюбители заблокировали парковку ТЦ

Странная акция прошла в воскресенье, 4 августа
Мария ЛУКОЯНОВА
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Видео странного происшествия появилось в соцсетях в воскресенье, 4 августа, поздно ночью. Как сообщили "КП-Казань" очевидцы, группа автолюбителей на автомашинах, якобы члены какого-то автоклуба, заблокировали на несколько минут выезд от торгового центра в Советском районе столицы Татарстана. Всего в этой странной акции участвовали примерно 12 автомобилей.

Водители и пассажиры выходили на проезжую часть, совершали танцевальные движения, кривлялись и размахивали дубинками. Никаких требований и лозунгов не прозвучало.

Через некоторое время все разъехались.

Странные танцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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