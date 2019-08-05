В Казани автолюбители заблокировали парковку ТЦ
Видео странного происшествия появилось в соцсетях в воскресенье, 4 августа, поздно ночью. Как сообщили "КП-Казань" очевидцы, группа автолюбителей на автомашинах, якобы члены какого-то автоклуба, заблокировали на несколько минут выезд от торгового центра в Советском районе столицы Татарстана. Всего в этой странной акции участвовали примерно 12 автомобилей.
Водители и пассажиры выходили на проезжую часть, совершали танцевальные движения, кривлялись и размахивали дубинками. Никаких требований и лозунгов не прозвучало.
Через некоторое время все разъехались.
Странные танцы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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