В Казани автолюбители заблокировали парковку ТЦ

СЕГОДНЯ 19:14 2019-08-05T19:14:11+03:00

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Видео странного происшествия появилось в соцсетях в воскресенье, 4 августа, поздно ночью. Как сообщили "КП-Казань" очевидцы, группа автолюбителей на автомашинах, якобы члены какого-то автоклуба, заблокировали на несколько минут выезд от торгового центра в Советском районе столицы Татарстана. Всего в этой странной акции участвовали примерно 12 автомобилей.

Водители и пассажиры выходили на проезжую часть, совершали танцевальные движения, кривлялись и размахивали дубинками. Никаких требований и лозунгов не прозвучало.

Через некоторое время все разъехались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/724148" frameborder="0"></iframe> Странные танцы.

ИСТОЧНИК KP.RU