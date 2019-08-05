«Ростелеком» и «Мегаплан» будут развивать облачные сервисы для бизнеса Татарстана

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-05T15:48:04+03:00

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«Ростелеком» и разработчик облачных сервисов «Мегаплан» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере решений для корпоративных клиентов. Документ подписали директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Эмиль Хайруллов и генеральный директор ООО «Мегаплан» Сергей Козлов. Компании намерены интегрировать «Виртуальную АТС» «Ростелекома» в CRM-систему (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами) «Мегаплана».

Интеграция облачных сервисов позволит заказчикам объединить каналы коммуникаций и упростить работу с клиентской базой. Пользователи смогут совершать звонки непосредственно из интерфейса CRM. При входящем вызове информация о клиенте автоматически отобразится на экране монитора. Менеджер увидит всю историю взаимодействия: от первого звонка до заключения сделки.

Эмиль Хайруллов:

«"Виртуальная АТС" – универсальный сервис, совместимый с различными приложениями, что позволяет адаптировать это решение под конкретные задачи заказчиков. Интеграция прикладных продуктов поможет компаниям сделать процесс взаимодействия с клиентами максимально быстрым и удобным».

Заказчики услуг в личном кабинете смогут вести мониторинг звонков и оценивать эффективность работы сотрудников.

Сергей Козлов:

«Совместное использование облачных сервисов откроет для клиентов "Ростелекома" и "Мегаплана" широкие возможности по оптимизации бизнес-процессов и поможет найти новые точки роста для развития бизнеса».

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 870 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

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«Мегаплан» — один из лидеров российского рынка облачных сервисов для бизнеса с 2007 года. Ключевые продукты компании — CRM-система, диспетчер задач (таск-менеджер) и мобильное приложение, объединённые общим интерфейсом. На сегодняшний день это один из немногих программных продуктов, успешно распространяющихся как SaaS-сервис (ПО как услуга).

Мегаплан отличает необычный интерфейс, который создан с учётом высоких требований к удобству пользования и эргономике рабочего пространства. Он может быть настроен под конкретные задачи заказчика, причём без помощи программистов. При необходимости можно обратиться в службу поддержки и/или пройти обучение в учебном центре компании.

Продукты Мегаплана используют более 1000 корпоративных клиентов в различных областях. Наиболее заметными из них в разное время были Rutube, Akado, Avon, Moscow Business School, auto.ru, НТВ плюс, ММВБ, Первый канал Всемирная сеть, ИТАР-ТАСС, Ecco, Ютинет, Юмисофт и другие.

Достижения «Мегаплана» в IT-разработке и клиентском сервисе признаны бизнес-сообществом. Компания не раз получала Премию Рунета за вклад в развитие технологий, как лучший поставщик решений для управления проектами и продажами.

ИСТОЧНИК KP.RU